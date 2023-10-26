Максим Бабанин: думаю, Нганну не выдержит больше шести раундов

Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся на любительском ринге со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, дал прогноз на его предстоящий поединок с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.

«Думаю, всё будет зависеть от Фьюри. Если это больше показательный бой, то Тайсон даст Нганну поработать пять-шесть раундов. Если Фрэнсис начнёт сильно наглеть, Фьюри быстро всё это закончит. А если это выставочный бой, люди захотят посмотреть не быстрый поединок, а хотя бы пять раундов. Я думаю, раундов шесть — больше Нганну не выдержит.

Они думают, что приходят из UFC, но они приходят в бокс. А он поделён по частям – руки, ноги, голова. В UFC где-то упал, борешься, валяешься. Здесь всё чётко поделено – руки и ноги. Ты думаешь головой о том, как тебе ударить рукой, куда отпрыгнуть, подойти ближе, уклониться. У них самая главная сложность будет заключаться в этом. Подстроиться под настоящего профессионального боксёра сложнее всего», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну: