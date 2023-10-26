«Он — бык, я — матадор». Фьюри объяснил уверенность в победе над Нганну

29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский поединок между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри. В преддверии боя Фьюри провёл открытую тренировку, после которой поделился мотивацией на бой и объяснил, почему его победа — наиболее вероятный исход.

«Я показал лучшую версию себя. Желаю ему удачи, если он сможет со мной справиться. Я порхаю как бабочка, хотя вешу 120 килограмм, можете поверить? И рост 206 сантиметров — а как я двигаюсь! Это шокирует и даже выглядит нечестным, но это происходит.

Он — бык, а я — матадор! В 99,999% побеждает матадор. Фрэнсис Нганну — огромная жирная колбаса. Вот почему он не снимает верх, он стесняется своего тела. Если бы это зависело от Фрэнсиса, он бы дрался в футболке, факты!» — приводит слова Фьюри Fightnews.