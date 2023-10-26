Тищенко: Нганну устанет так же, как Макгрегор устал в бою с Мейвезером

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко считает, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну быстро устанет в боксёрском поединке с тяжеловесом Тайсоном Фьюри.

«Думаю, бой с Нганну не повлияет на подготовку Фьюри к бою с Усиком. Мне кажется, для Тайсона это будет достаточно простой бой. Нганну не выстоит все раунды, устанет. Так же, как устал Макгрегор в бою с Мейвезером. Плюс это тяжёлый вес, так что он быстрее даже устанет», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британский боксёр-тяжеловес в этом поединке не будет рисковать своими титулами, так как Нганну находится вне рейтингов