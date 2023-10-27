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Хорхе Масвидаль вернётся в бои в 2024 году

Хорхе Масвидаль вернётся в бои в 2024 году
Хорхе Масвидаль
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Бывший боец UFC и экс-обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль собирается возобновить спортивную карьеру. В 2024 году американец планирует попробовать себя в боксе.

«Имена называть не буду, но в начале 2024-го ждите меня в боксе. Могу сказать, что кому-то не поздоровится», — приводит слова Масвидаля ESPN.

Отметим, что у Хорхе Масвидаля есть действующее трудовое соглашение с UFC. По сведениям СМИ, американскому бойцу придётся согласовать свой потенциальный поединок по правилам бокса с руководством организации.

Напомним, профессиональный рекорд Масвидаля в смешанных единоборствах составляет 35-17. 8 апреля текущего года на турнире UFC 287 Хорхе единогласным решением судей уступил бразильцу Гилберту Бёрнсу. После поражения американец объявил о завершении спортивной карьеры.

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