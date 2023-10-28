Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном поединке которого сойдутся британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и франко-камерунский боец ММА, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.

Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» будет освещать основные события боя и всего спортивного мероприятия. Старт турнира запланирован на 18:00 мск. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 0:00 мск.

Фьюри в общей сложности провёл 34 поединка в профессиональном боксе, в которых одержал 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. На счету Нганну в смешанных единоборствах 20 боёв, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.