Фьюри — о бое с Нганну: я немного заржавел, у меня были проблемы с таймингом

Британский боксёр Тайсон Фьюри остался недоволен своим выступлением в поединке с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Я чувствовал, что с таймингом у меня были проблемы. В ринге меня не было почти год, я немного заржавел, но что есть, то есть.

Это было далеко не лучшее мое выступление. Это был не тот Тайсон Фьюри, к которому все привыкли. Но это нужно пережить и двигаться дальше», — сказал Фьюри после боя.

Напомним, в минувшие выходные в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился боксёрский вечер, в главном событии которого британский боксёр Тайсон Фьюри встретился с камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Поединок продлился все десять раундов и закончился победой британца раздельным решением судей. При этом в третьем раунде британец побывал в нокдауне.