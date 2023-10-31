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Джонс: благодаря Нганну для нас всех откроется много возможностей в будущем

Джонс: благодаря Нганну для нас всех откроется много возможностей в будущем
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Лидер рейтинга pound-for-pound американец Джон Джонс высказался по поводу камерунца Фрэнсиса Нганну, который в минувшие выходные провёл боксёрский поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

«Нганну проделал отличную работу, я рад, что бой получился конкурентным. Благодаря этому для нас всех откроется много возможностей в будущем», — написал Джонс в социальных сетях.

Отметим, что Нганну отправил Фьюри в нокдаун в третьем раунде, однако победа в итоге досталась британцу.

На счету Фьюри 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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