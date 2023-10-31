Председатель PFL заявил, что Диаз уклоняется от предложения на $ 15 млн за ММА-бой с Полом

Донн Дэвис, председатель промоушена смешанных единоборств PFL (Professional Fighters League) заявил, что у Нейта Диаза, который в начале августа провёл дебютный поединок по правилам бокса против Джейка Пола, есть предложение на реванш по правилам ММА, за который он может получить до $ 15 млн.

«Мы могли бы когда-нибудь провести бой Джейка против Нейта, если бы Нейт перестал изворачиваться и жаловаться на бой по правилам ММА против Джейка. Нужно противопоставить творческий подход — это не просто великолепное событие.

Я уважаю Нейта, потому что он народный чемпион, он вышел из народа. Он говорил после боя с Полом, что проведёт бой в PFL Smart Cage. У него есть постоянное предложение на сумму $ 10-15 млн, а он прячется за камнем. Это самый большой гонорар в его жизни. Его побил Джейк, а он прячется», — сказал Дэвис в интервью MMA Fighting.

Напомним, в боксёрском поединке между Полом и Диазом победу единогласным судейским решением одержал британский блогер-боксёр.