Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Тима Цзю назвал семерых возможных соперников

Промоутер Тима Цзю назвал семерых возможных соперников
Комментарии

Джордж Роуз, промоутер австралийского боксёра Тимофея Цзю, рассказал о возможных соперниках обладателя временного титула WBO в первой средней весовой категории (до 69,9 кг). Напомним, ранее Роуз также заявлял о сроках, когда Цзю предстоит провести следующий поединок.

«Мы никогда не прекратим переговоры с Джермеллом Чарло. Он был на радаре очень долгое время, и он не тот, кто когда-либо сорвётся, потому всё ещё удерживает пояса, а это то, что Тим хочет отобрать у него. Переговоры с Джермеллом Чарло будут продолжаться до тех пор, пока он не будет готов выйти в ринг, но, повторю ещё раз, — не задерживайте дыхание на Джермелле Чарло. Мы так делали несколько раз до этого, а он так и не вышел в ринг.

Мы рассматриваем большие возможности из Америки. Итак, самые большие возможности для Тима: Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд, Джермелл Чарло, Эриксон Любин и Дэнни Гарсия. Даже если подняться в весовой категории, то у нас будут Джермелл Чарло, [Эрисланди] Лара, Канело [Сауль Альварес], которого отделяют всего две весовые категории. Мы видели, что Джермелл Чарло не боялся выйти против Канело. Это то, что удалось бы Тиму, если бы ему тоже предоставили бы такую возможность», — сказал Роуз в интервью Fox Sports Australia.

Материалы по теме
Опять не Чарло? Кажется, Тим Цзю никогда не дотянется до великого американца
Опять не Чарло? Кажется, Тим Цзю никогда не дотянется до великого американца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android