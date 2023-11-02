Промоутер Тима Цзю назвал семерых возможных соперников

Джордж Роуз, промоутер австралийского боксёра Тимофея Цзю, рассказал о возможных соперниках обладателя временного титула WBO в первой средней весовой категории (до 69,9 кг). Напомним, ранее Роуз также заявлял о сроках, когда Цзю предстоит провести следующий поединок.

«Мы никогда не прекратим переговоры с Джермеллом Чарло. Он был на радаре очень долгое время, и он не тот, кто когда-либо сорвётся, потому всё ещё удерживает пояса, а это то, что Тим хочет отобрать у него. Переговоры с Джермеллом Чарло будут продолжаться до тех пор, пока он не будет готов выйти в ринг, но, повторю ещё раз, — не задерживайте дыхание на Джермелле Чарло. Мы так делали несколько раз до этого, а он так и не вышел в ринг.

Мы рассматриваем большие возможности из Америки. Итак, самые большие возможности для Тима: Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд, Джермелл Чарло, Эриксон Любин и Дэнни Гарсия. Даже если подняться в весовой категории, то у нас будут Джермелл Чарло, [Эрисланди] Лара, Канело [Сауль Альварес], которого отделяют всего две весовые категории. Мы видели, что Джермелл Чарло не боялся выйти против Канело. Это то, что удалось бы Тиму, если бы ему тоже предоставили бы такую возможность», — сказал Роуз в интервью Fox Sports Australia.