Тренер Нганну рассказал, кто должен стать следующим соперником камерунца

Эрик Никсик, тренер Фрэнсиса Нганну, рассказал о том, что американец Джон Джонс должен стать следующим соперником камерунца.

«В идеальном мире я всё ещё хочу поединка с Джоном Джонсом. Просто потому, что я хочу соревноваться с лучшими и считаю, что Джон — лучший. Я не хочу больше гадать, кто самый опасный парень на планете. Давайте проведём его. Давайте сделаем это», — сказал Никсик в эфире MMA Hour.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96). При этом камерунец отправил Фьюри в нокдаун.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.