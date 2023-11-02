Нганну рассказал, какой бой хочет провести следующим

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну, который в ночь на 29 октября провёл свой первый боксёрский поединок против британца Тайсона Фьюри, заявил, что самым желаемым вариантом для него на следующий бой является реванш с Фьюри.

«Реванш — это то, чего я хочу больше всего. На сегодняшний день я чувствую, что есть множество вариантов для меня, но я хочу выбирать мудро, и для начала я бы пошёл на реванш. Мой лучший вариант — дождаться Фьюри. Если [Александр] Усик сможет отойти и позволит мне сразиться с Фьюри, то я буду драться с Фьюри, потом я позволю им делать всё что захотят», — сказал Нганну в интервью TMZ.

Поединок между Нганну и Фьюри прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британец победил своего оппонента согласно раздельному судейскому решению.