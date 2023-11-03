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«Я номер один». Махачев — о рейтинге Р4Р UFC

«Я номер один». Махачев — о рейтинге Р4Р UFC
Islam Machachev
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Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории промоушена UFC, поделился мнением о рейтинге Р4Р, в котором он занимает второе место, уступая лишь американскому тяжеловесу Джону Джонсу.

«Думаю, это политика UFC. У Джонса планировался интересный бой с Миочичем, поэтому они сохраняли за ним первую строчку. Я считаю, что я номер один. Сейчас я закрыл все вопросы, я заслужил быть там», — сказал Махачев в эфире Матч ТВ.

Напомним, вместо запланированного поединка Джона Джонса и Стипе Миочича на UFC 295 состоится поединок между Томом Аспиналлом и Сергеем Павловичем.

На счету Махачева 16 поединков в UFC, в которых он одержал 15 побед. В трёх своих последних боях Махачеву удалось защитить титул: один раз — от Чарльза Оливейры и дважды от Александра Волкановски.

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