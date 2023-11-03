Джейк Пол: за бой со мной Нейт Диаз заработал больше, чем за два поединка с Конором в ММА

Американский видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался о гонорарах известного американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза в боксе и ММА.

«Нейт Диаз заработал больше денег за один боксёрский поединок со мной, чем за два боя с Конором в ММА. Неудивительно, что этот парень хочет реванш со мной. Я вернусь в пятницу, 15 декабря», – написал Пол на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в августе этого года Диаз и Пол проводили боксёрский поединок, который проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

Ранее Нейт Диаз высказался по поводу возможного реванша с блогером Джейком Полом.