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Нейт Диаз отказался драться с Джейком Полом в PFL

Нейт Диаз отказался драться с Джейком Полом в PFL
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу возможного реванша с блогером Джейком Полом в рамках промоушена смешанных единоборств PFL (Professional Fighters League). Ранее председатель промоушена PFL Донн Дэвис заявил, что Диаз уклоняется от реванша с Полом по правилам ММА, за который он может получить до $ 15 млн.

«Я в порядке, я бы предпочёл драться с настоящими бойцами. И никогда не возвращаться в низшую лигу — PFL.
Дерись сам с собой, дерьмо», — написал Диаз на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в августе этого года Диаз и Пол проводили боксёрский поединок, который проходил в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

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