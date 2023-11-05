Тактаров назвал главную ошибку Фахретдинова в бою с дос Сантосом

Именитый российский ветеран единоборств Олег Тактаров прокомментировал выступление соотечественника Рината Фахретдинова в поединке с бразильцем Элизеу дос Сантосом. Бой состоялся сегодня, 6 ноября, на турнире UFC Fight Night 231 в Бразилии. Напомним, поединок завершился вничью по итогам трёх раундов.

«Тактически бой был построен неправильно. Первый раунд надо было работать вторым номером и начинать нагнетать уже в зависимости от ситуации. Я не могу узнать, как Ринат себя чувствует, а чувствовал он себя, похоже, не лучшим образом. Если у самого выносливого бойца не осталось сил в конце, значит, проблема в том, что они были отданы слишком рано. Ты никогда не выступал на этом континенте, в Бразилии, значит, надо быть чуть осторожнее к самому себе.

По судейскому решению у меня нет возражений. Можно понять ничейный результат. Хотели, видимо, угодить местным. Ну и потом обычно за явно выигранный последний раунд дают 10-8, так что в целом по всему бою, я думаю, счёт был ровный», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Фахретдинов прокомментировал результат боя с дос Сантосом.