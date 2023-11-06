В Федерации бокса России прокомментировали инцидент со стрельбой с участием Никиты Иванова

Чемпион Европы по боксу и бывший член сборной России Никита Иванов стал участником скандальной драки в московском ресторане «Паулайнер». Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала данный инцидент.

«Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации», — цитирует Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, по информации источников, Иванов подошёл к посетителям ресторана и попросил закурить, но вёл себя вызывающе, после чего завязался конфликт. Сообщается, что участники драки были пьяны.

Охранники заведения и сотрудники попытались разнять дерущихся, но Иванов успел достать пистолет и сделать пару выстрелов. В результате инцидента пострадали четыре человека, из которых трое – сотрудники ресторана. Иванов задержан.