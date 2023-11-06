В отношении ЧЕ по боксу возбуждено уголовное дело после стрельбы у ресторана в Москве

В отношении чемпиона Европы по боксу и бывшего члена сборной России Никиты Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом информирует «МВД МЕДИА».

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Драка, а позже стрельба произошли у ресторана «Паулайнер» в Москве вечером 5 ноября. В результате пострадали три человека, ещё одному мужчине сломали нос.