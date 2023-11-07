Масвидаль признал себя виновным в деле о нападении на Ковингтона

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль признал свою вину в нападении на соотечественника Колби Ковингтона. Об этом информирует MMAJunkie.

Масвидалю грозило до 15 лет тюремного заключения и/или штраф в размере $ 10 тыс. за совершение тяжкого преступления второй степени с отягчающими обстоятельствами, а также возможные дополнительные наказания по обвинению в причинении вреда. Хорхе настаивал на своей невиновности с момента инцидента до момента признания вины. В результате сделки со следствием с бойца сняли обвинения, и теперь ему осталось лишь выплатить судебные издержки.

Напомним, инцидент между Ковингтоном и Масвидалем произошёл в одном из ресторанов Майами в марте 2022 года.

Хорхе Масвидаль и Кевин Холланд устроили перепалку в отеле: