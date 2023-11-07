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Следствие требует арестовать чемпиона Европы по боксу после стрельбы в центре Москвы

Следствие требует арестовать чемпиона Европы по боксу после стрельбы в центре Москвы
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Следствие требует арестовать чемпиона Европы по боксу и бывшего члена сборной России Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом информирует издание «РИА Новости Спорт» со ссылкой на данные из Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее сообщалось, что в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По версии обвинения, драка, а позже стрельба с участием боксёра произошли у ресторана «Паулайнер» в Москве вечером 5 ноября. В результате пострадали три человека, ещё одному мужчине сломали нос.

Иванов — чемпион Европы по боксу 2013 года в весовой категории до 81 кг.

Ранее «Чемпионат» отмечал, что это уже не первый подобный скандал с Никитой Ивановым.

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