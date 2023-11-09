Порье высказался о возможности боя с Нейтом Диазом на UFC 300

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье поделился мнением о возможности встретиться в октагоне с Нейтом Диазом на юбилейном турнире UFC 300.

«Как я всегда говорил, я не заглядываю слишком далеко вперёд и не бронирую за собой место в боях, которые не вижу реалистичными, пока не произойдут некоторые события. Если он вернётся, то я побью его», — заявил Порье talkSPORT.

Отметим, что в последнем поединке Дастина Порье он потерпел поражение нокаутом во втором раунде в реванше с Джастином Гэтжи в июле 2023 года.

Нейт Диаз выходил в октагон в последний раз в сентябре 2022 года, когда победил сабмишеном в четвёртом раунде Тони Фергюсона. В 2023 году Диаз дебютировал в профессиональном боксе против Джейка Пола, прославившегося как блогер.