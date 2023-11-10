Масвидаль: сейчас в боксе не лучшие судьи, Нганну выиграл бой с Фьюри

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о судействе в боксёрском поединке бывшего коллеги по промоушену UFC Фрэнсиса Нганну и британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.

«Я не думал, что Фрэнсис сможет продержаться с Тайсоном, но я ошибался. Мне придётся снять шляпу. И он уронил его, он уронил чемпиона. Чёрт, Фрэнсис умеет боксировать. Тайсон не мог прочитать Фрэнсиса.

Сейчас судьи в боксе не самые лучшие. Фрэнсис выиграл этот бой. Мне было бы интересно увидеть их матч-реванш, и мы поймём, насколько лучше Фрэнсис будет выглядеть через месяцев шесть», — сказал Масвидаль в интервью Sports Illustrated.

Напомним, по ходу боя Нганну отправил Фьюри в нокдаун, однако по истечении 10 раундов победа была отдана Фьюри судейским решением.