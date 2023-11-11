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«Играть в его игру трудно». Чимаев рассказал о спаррингах со Стриклендом

«Играть в его игру трудно». Чимаев рассказал о спаррингах со Стриклендом
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Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о титульном поединке новозеландца Исраэля Адесаньи и американца Шона Стрикленда, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 293.

В частности, Чимаев рассказал о своём опыте спаррингов с действующим чемпионом дивизиона.

«Нет, я не был удивлён [победе Стрикленда]. Я думал, что если в первые два раунда Адесанья не уронит его, то выиграет. Потому что этот парень очень хорошо дышит и прёт вперёд, принимает на себя много ударов. Играть в его игру очень трудно. Я с ним работал в зале, если ты даёшь ему работать и идти вперёд, он может и задавить тебя выносливостью. Надо его технически переиграть, бороть и бить», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.

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