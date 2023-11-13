Тактаров оценил шансы Аспиналла в бою с Джоном Джонсом

Именитый российский ветеран единоборств Олег Тактаров высказался о перспективах нового временного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Тома Аспиналла после досрочной победы над Сергеем Павловичем.

В частности, Тактаров оценил шансы британца в поединке с обладателем полноценного титула легендарным американцем Джоном Джонсом.

«Если Джон Джонс будет готов к поединкам, полагаю, он непременно уничтожит Аспиналла в их бою. Тому будет удобнее провести защиту чемпионского пояса с тем же Стипе Миочичем. Это будет хороший и зрелищный поединок как для самих бойцов, так и для зрителей», — приводит слова Тактарова RT на русском.

Напомним, Джонс должен был выступить на UFC 295, однако снялся из-за травмы.