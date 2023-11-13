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Тактаров оценил шансы Аспиналла в бою с Джоном Джонсом

Тактаров оценил шансы Аспиналла в бою с Джоном Джонсом
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Именитый российский ветеран единоборств Олег Тактаров высказался о перспективах нового временного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Тома Аспиналла после досрочной победы над Сергеем Павловичем.

В частности, Тактаров оценил шансы британца в поединке с обладателем полноценного титула легендарным американцем Джоном Джонсом.

«Если Джон Джонс будет готов к поединкам, полагаю, он непременно уничтожит Аспиналла в их бою. Тому будет удобнее провести защиту чемпионского пояса с тем же Стипе Миочичем. Это будет хороший и зрелищный поединок как для самих бойцов, так и для зрителей», — приводит слова Тактарова RT на русском.

Напомним, Джонс должен был выступить на UFC 295, однако снялся из-за травмы.

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