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Тактаров дал совет Павловичу после поражения от Аспиналла

Тактаров дал совет Павловичу после поражения от Аспиналла
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал поражение соотечественника Сергея Павловича в бою с британцем Томом Аспиналлом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) и завершился досрочной победой Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде. Британец завоевал временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Я бы рекомендовал Сергею проводить в день по десять спаррингов в борьбе по десять минут с десятью спарринг-партнерами. Тогда появится уверенность. Я очень часто боролся десять по десять. Так делал и в Кстово и в Lion's Den. Боролся по три часа и был уверен, что со мной в партере ничего не случится. Со мной и не случилось. Никто за всю историю даже близко не был к тому, чтобы сделать мне болевой или удушающий», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

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