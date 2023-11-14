Тренер Макгрегора: если бы Конору предложили бой в эту субботу, он его принял бы

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, рассказал о готовности своего подопечного выйти в октагон.

«Даты пока нет, но в первой половине следующего года Конор обязательно вернётся.

Он просто хочет драться, если бы ему предложили бой в эту субботу, он его принял бы. Если дадут на UFC 300 – будет отлично», –сказал Кавана в подкасте The MMA Hour.

Макгрегор присоединился к промоушену Даны Уайта в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримейдж. Его Конор победил в первом раунде. Ожидается, что в следующем поединке Конор сразится с американцем Майклом Чендлером. В настоящий момент Конору 35 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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