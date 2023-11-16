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Олег Тактаров — о начальном этапе карьеры: платили нам мало

Олег Тактаров — о начальном этапе карьеры: платили нам мало
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Прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вспомнил о начальном этапе своей карьеры.

«Платили нам мало. Но неважно, сколько я получал, я хотел делать свою работу хорошо. Я знал, что мои победы влияют на самоуважение и уверенность в себе любого мальчишки от Калининграда до Владивостока. Особенно любого молодого самбиста и в Сарове, и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в Алматы, и в Махачкале», — написал Тактаров.

В последнем поединке, который проходил по правилам бокса, Олег встречался с Джеффом Монсоном. Это противостояние завершилось вничью. Тактаров является первым российским чемпионом UFC. В 1995 году он выиграл шестой турнир лиги.

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