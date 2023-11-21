Никита Цзю — Дилан Биггс: когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию

22 ноября 2023 года в Ньюкасле (Австралия) на арене «Newcastle Entertainment Centre» состоится большой вечер бокса. В главном событии мероприятия сойдутся непобеждённые проспекты Дилан Биггс и Никита Цзю, младший сын прославленного боксёра Константина Цзю. Они подерутся за титул чемпиона Австралии в первой средней весовой категории (до 69,85 кг).

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию боксёрского турнира и событий вокруг него.

Напомним, профессиональный рекорд 25-летнего Никиты Цзю в боксе составляет 7-0. 21-летний Дилан Биггс, который на данный момент владеет чемпионским поясом, идёт на серии из 10 побед. Оба спортсмена выступают под флагом Австралии. При этом Никита имеет русские корни.