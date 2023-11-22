Батыргазиев и Тищенко проведут титульные бои на турнире в ОАЭ 9 декабря

9 декабря в рамках очередного конгресса Международной боксёрской ассоциации в Дубае (ОАЭ) состоится турнир «Ночь чемпионов IBA». В ходе спортивного мероприятия поединки проведут Альберт Батыргазиев, Евгений Тищенко, Марк Петровский и Муслим Гаджимагомедов.

В главном поединке турнира в Дубае чемпион Олимпиады-2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) проведёт 10-раундовый бой за пояс IBA в весе до 60 кг с представителем Кубы Ласаро Альваресом (6-0, КО 3). Это будет первый бой в истории за пояс IBA по профессиональному боксу. Соперник россиянина — один из самых титулованных спортсменов в олимпийском боксе, трёхкратный чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпийских игр. На последних Играх в Токио (Япония) Альварес и Батыргазиев встречались в полуфинале. Раздельным решением судей (3:2) победу тогда одержал спортсмен из России. Также боксёры сражались в четвертьфинале чемпионата мира — 2019 в Екатеринбурге. Сильнее тогда оказался Альварес.

Помимо Батыргазиева, в турнире примет участие его друг — двукратный чемпион мира, серебряный призёр Игр-2020 Муслим Гаджимагомедов (1-0, КО 1). Россиянин проведёт 10-раундовый поединок с немцем Артуром Манном (20-3, КО 11). Ровно год назад с Манном встречался другой боксёр из России, Евгений Тищенко, и одержал победу единогласным решением судей.

Евгений Тищенко (12-1, КО 7) также выступит в Дубае. Он проведёт 12-раундовый поединок с немцем Леоном Хартом (22-5-1, КО 13). На кону будет вакантный пояс чемпиона WBA в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).

Четвёртый российский звёздный боксёр в карде «Ночи чемпионов IBA», чемпион мира — 2021 Марк Петровский (6-0, КО 4) встретится с австралийцем Лукасом Брауном (31-4, КО 27). Бой в тяжёлом весе рассчитан на десять раундов.