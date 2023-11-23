Анонсирована матчевая встреча Россия — США по боксу с Алексеем Егоровым в главном бою

16 декабря в «Международном центре бокса» в Лужниках (Москва) состоится матчевая встреча между командами России и США по боксу. Российскую команду представят ведущие отечественные боксёры – Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов.

Соревнования пройдут в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Встреча состоится в формате профессионального бокса. Бои будут состоять из четырёх раундов по три минуты.

Возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA» поединок в весовой категории до 92 кг с участием бывшего обладателя пояса WBA Gold Алексея Егорова (12-1, КО 8). Его соперник пока не называется, но будет объявлен в ближайшее время. Егоров в ноябре 2022 года боксировал за полноценный пояс WBA в первом тяжёлом весе и проиграл представителю Франции Арсену Гуламиряну. После этого Егоров одолел соотечественника Владимира Жигайлова. Поединок прошёл в мае в Екатеринбурге.

В соглавном событии спортивного шоу Бешто Шавлаев (3-0, КО 1) сразится с Рональдом Эллисом (18-4-2, КО 12), в послужном списке которого есть бои с такими соперниками, как Матвей Коробов и Дэвид Бенавидес. Шавлаев в середине ноября завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы 19–22 лет в Будве.

Чемпион России — 2022 и участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин (8-0, КО 3) встретится с Кваме Риттером (11-1, КО 9). Многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов (4-0, КО 3) сразится с не знающим поражений Никитой Абабием (12-0, КО 6). В 2017 году Абабий вошёл в тройку сильнейших на чемпионате США, а уже в 2018 году дебютировал на профессиональном ринге. Трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 Всеволод Шумков (1-0, КО 1) проведёт бой с 27-летним американцем Абелем Мендозой (39-0, КО 30).

Полностью состав участников матчевой встречи Россия — США выглядит следующим образом:

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) – Абель Мендоза (США);

До 71 кг: Юрий Осипов (Россия) – Никита Абабий (США);

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия) – Кваме Риттер (США);

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия) – Рональд Эллис (США);

До 92 кг: Алексей Егоров (Россия) – ТВА.