«У «Кебаба» ничего не выйдет». Диаз — о словах Уайта, что Хабиб может захватить Америку

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диаз ответил президенту UFC Дане Уайту на слова о том, что американское общество стало слишком трусливым и не сможет противостоять грозным представителям других национальностей, например, Хабибу Нурмагомедову и его друзьям.

«Честно говоря, думаю, что каждое поколение считает следующее поколение мягким. Если посмотреть на всё, что сейчас происходит в мире, то можно заметить, что больше нет уважения к полиции, нет уважения к военным. У нас здесь нет никакого уважения к нашей стране, нашей свободе, нашему образу жизни.

Вы можете сидеть сложа руки, придираться и говорить о том, что не так с Соединёнными Штатами, но позвольте мне сказать вам кое-что: ваше поколение, моё поколение, поколение любого человека должно понимать, что если страна рухнет, то другого места у нас не будет. Я согласен, но «Кебаб» (Хабиб Нурмагомедов. – Прим. «Чемпионата») и его друзья ни черта не сделают», — написал Диаз в своих социальных сетях.