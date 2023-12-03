Тактаров дал совет Царукяну после его победы над Дариушем

Именитый российский ветеран единоборств Олег Тактаров прокомментировал выступление бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC соотечественника Армана Царукяна в поединке с американцем Бенеилом Дариушем.

Напомним, поединок бойцов состоялся в ночь с 2 на 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 и завершился победой Царукяна нокаутом в первом раунде.

«Арману Царукяну после победы над Дариушем хочу пожелать удачи, как и всему армянскому народу. А также пожелаю ему быстрее возмужать не как бойцу, а как личности, обрести способность контролировать себя и не добивать соперника, который лежит в отключке на полу», – приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Царукян заявил, что должен подняться на третье место в рейтинге лёгкого веса UFC.