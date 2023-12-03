Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров дал совет Царукяну после его победы над Дариушем

Тактаров дал совет Царукяну после его победы над Дариушем
Комментарии

Именитый российский ветеран единоборств Олег Тактаров прокомментировал выступление бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC соотечественника Армана Царукяна в поединке с американцем Бенеилом Дариушем.

Напомним, поединок бойцов состоялся в ночь с 2 на 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 и завершился победой Царукяна нокаутом в первом раунде.

«Арману Царукяну после победы над Дариушем хочу пожелать удачи, как и всему армянскому народу. А также пожелаю ему быстрее возмужать не как бойцу, а как личности, обрести способность контролировать себя и не добивать соперника, который лежит в отключке на полу», – приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Царукян заявил, что должен подняться на третье место в рейтинге лёгкого веса UFC.

Материалы по теме
Царукян: должен подняться на третье место рейтинга, и можно подраться с Гэтжи за BMF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android