Дудакова отреагировала на слова Борщёва, заявившего, что дерётся за деньги, а не за Россию

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова прокомментировала недавние слова своего соотечественника, бойца ММА Вячеслава Борщёва. Ранее он заявил, что дерётся не за Россию, а за себя и деньги. По мнению Дудаковой, критика Борщёва, с которой он столкнулся из-за своих слов, была неоправданной. Сама Виктория призналась, что дерётся за Россию, родителей, тренера и своё будущее.

«Дерусь за себя, за Россию, за своих родителей, за тренера… Я дерусь за своё будущее. А по поводу того, что на Славу накинулись за его слова… Людям вообще не угодишь. Если ты заявляешь, что дерёшься за Россию, тебе говорят: «Как ты можешь драться за Россию, если живёшь не в России? Дерёшься за бабки, продался». Если ты по факту заявляешь, что дерёшься за деньги, тебе говорят: «Ты чё, ты же русский». Людям просто нужно кого-то обсуждать и про кого-то говорить плохо», – приводит слова Дудаковой «Комсомольская правда».