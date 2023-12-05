Майк Перри выразил надежду на бой с Хорхе Масвидалем на голых кулаках

Майк Перри, обладатель титула промоушена BKFC, который проводит поединки по боям на голых кулаках, уважительно обратился к Хорхе Масвидалю и заявил, что их бой мог бы стать одним из самых больших событий в единоборствах такого вида.

«Я испытываю огромное уважение к Хорхе Масвидалю, поэтому никогда я не вызывал его и не упоминал его имя. Я был немного выпившим и сказал: «Людям хотелось бы увидеть наш бой, и с большой любовью мы набили бы наши карманы деньгами для наших семей или хотя бы провели бой ради спорта». Я вырос на великих моментах его карьеры. Он единственный, кто не состоит в BKFC, но обладает опытом драк на голых кулаках. Этот поединок мог бы стать мегабоем!

Знаем, что у Масвидаля самые убийственные приёмы, поэтому так и говорю. Он вошёл в историю как первый уличный боец на кулаках. Он убийца — мы видели, как он почти убивал людей в ММА и не с помощью борьбы. Я не вырабатываю стратегию, как его переиграть, и говорю об этом лишь из-за уважения. Я обожаю Масвидаля, даже сказал бы, что мы друзья. Бой мог бы стать очень большим, потому что мы оба опасны», — сказал Перри в интервью MMA Fighting.