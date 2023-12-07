Дочь Брока Леснара поставила рекорд по толканию ядра в штате Колорадо

Портал Daily Mail поделился информацией о спортивных успехах дочери экс-бойца UFC, а ныне реслера, Брока Леснара. Миа Линн поставила рекорд в штате Колорадо по толканию ядра. Она бросила снаряд на расстояние 18,5 метров.

Миа Линн Фото: Профиль Bunkie Perkins в соцсети X (ранее — Twitter)

Линн оказался довольна рекордом поделилась своими эмоциями в социальных сетях.

«Новый личный рекорд и новый рекорд всей школы! Довольна отличным началом сезона», — написал Линн в своём профиле.

21-летняя девушка занимается лёгкой атлетикой в университете. Как стало известно, она также занималась волейболом и выступала в NCAA.

Брок Леснар после завершения карьеры в UFC вернулся в реслинг-промоушн WWE. Крайний его бой состоялся на шоу Summerslam с Коди Роудсом. С того момента Брока не появлялся на телевидении.