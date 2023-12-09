Поветкин: если Усик будет боксировать с американцем, поболею за него

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории россиянин Александр Поветкин рассказал о своём отношении к поединкам чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Бои Усика буду смотреть. Болеть? Смотря, с кем будет боксировать. Если будет боксировать с американцем, то буду за Александра», – сказал Поветкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, профессиональный рекорд Александра Усика в боксе составляет 21-0. Свой последний поединок украинский спортсмен провёл в августе текущего года, досрочно победив в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, в котором Усик встретится с британцем Тайсоном Фьюри.