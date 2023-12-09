Поветкин: бой со звездой ММА? Если будет хорошее предложение, может, и заинтересует

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлой весовой категории россиянин Александр Поветкин высказался о возможном поединке с представителем смешанных единоборств.

«Хотел бы подраться со звездой ММА? Не хочется. Каждый должен заниматься своим делом. Если будет хорошее предложение, может, и заинтересует. Но так трудно сказать. Я даже не думал об этом. Сейчас здоровьем надо заниматься, а потом посмотрим», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, Поветкин завершил карьеру в 2021 году, досрочно уступив в реванше британцу Диллиану Уайту. Всего на его счету 36 побед, три поражения и одна ничья.