Мухаммад — об оскорблении Ковингтоном покойного отца Эдвардса: вот почему Масвидаль прав

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Белал Мухаммад отреагировал на агрессивное поведение своего соотечественника Колби Ковингтона во время пресс-конференции перед поединком с британцем Леоном Эдвардсом на UFC 296. Напомним, Ковингтон оскорбил покойного отца Эдвардса, после чего Леон, не сдержавшись, запустил в американца бутылкой.

«Вот почему я говорю, что Масвидаль был прав, когда повредил этому придурку мозг и выбил зуб», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

UFC 296 пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря мск. Колби за время карьеры в ММА поучаствовал в 20 боях, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. На счету Леона 25 поединков, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.