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Нганну: Фьюри сильнее Джошуа, говорил, что нокаутирует меня, так что не буду беспокоиться

Нганну: Фьюри сильнее Джошуа, говорил, что нокаутирует меня, так что не буду беспокоиться
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Камерунский боец Фрэнсис Нганну, дебютировавший на ринге в поединке против Тайсона Фьюри, высказался о проявившем желание подраться с ним Энтони Джошуа. Нганну заявил, что считает Фьюри более достойным оппонентом и не видит у Джошуа возможности оказать сопротивление.

«Конечно, я хочу с ним подраться. Даже Тайсон Фьюри говорил, что нокаутирует меня, а он сильнее Энтони Джошуа, поэтому зачем мне беспокоиться о том, что говорят люди?

Я в этой игре уже очень долго и слышал многое о том, что люди хотят сделать со мной, но есть большая разница между тем, чтобы чего-то хотеть и чего-то добиться», — сказал Нганну в интервью на YouTube-канале Club Shay Shay.

Отметим, что свой следующий поединок Джошуа проведёт 23 декабря против шведа Отто Валлина. Будущий соперник Валлина пока что не определён.

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