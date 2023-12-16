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Блогер Джейк Пол впервые победил боксёра-профессионала

Блогер Джейк Пол впервые победил боксёра-профессионала
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Американский блогер Джейк Пол одержал победу над соотечественником Андре Августом на турнире, который проходил в Орландо (США). Пол нокаутировал соперника в первом раунде боксёрского поединка.

Джейку Полу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и провёл в общей сложности восемь боёв, в семи одержав победы (четыре – досрочные). Единственное поражение Пол потерпел от британского полутяжеловеса Томми Фьюри, брата действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, в феврале 2023 года.

35-летний профессиональный американский боксёр Андре Август (10-1, 5 KO) выступает в полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг).

Отметим, что Пол в своей карьере успел выиграть бой у бывшего бойца UFC Нейта Диаза.

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