Холифилд назвал слабость Фьюри, которой воспользуется Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, легендарный американец Эвандер Холифилд высказался о предстоящем поединке между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фьюри не так уж и хорош на ближней дистанции, но никто не подходит к нему. И это станет понятно в бою с Усиком. У Александра быстрые руки. Он умеет драться на ближней дистанции, и вы увидите разницу. Чтобы всегда побеждать, вы должны быть универсальным бойцом.

Большинство хороших рефери позволяет драться вблизи. Нельзя просто хвататься за соперника и держать его, как это делает Фьюри. У него длинные руки, и это позволяет ему нанести два удара, прежде чем ему ответят, а затем войти в клинч. Рефери должны наказывать за такое», — сказал Холифилд в интервью DAZN.