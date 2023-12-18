Олег Тактаров назвал «лучшего футболиста России всех времён и народов»

Именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото со своим соотечественником, экс-игроком «Зенита» и «Арсенала» Андреем Аршавиным.

«Лучший футболист России всех времён и народов», — написал Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Напомним, помимо «Зенита» и «Арсенала», Аршавин за время карьеры выступал в составе «Кубани» и «Кайрата». Будучи игроков питерской команды, Андрей стал трёхкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. После окончания футбольный карьеры футболист вернулся в Санкт-Петербург и сейчас занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. В настоящий момент Аршавину 42 года.