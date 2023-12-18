Олег Тактаров назвал лучшего и топ-5 игроков «Арсенала» в истории

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров поделился мнением о пяти лучших игроках в истории лондонского футбольного клуба «Арсенал». Ранее Тактаров заявил, что Андрей Аршавин – лучший российский футболист. Аршавина Тактаров назвал лучшим и в истории «Арсенала».

«Лучший игрок (Андрей Аршавин. – Прим. «Чемпионата») «Арсенала» по моей версии. Тьерри Анри, Патрик Виейра, Тони Адамс, Деннис Бергкамп – в пятёрке», — написал Тактаров на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2012 год. За это время Андрей сыграл 144 матча за английскую команду, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач. Неоднократно различные эксперты и футболисты признавали Аршавина лучшим футболистом России.