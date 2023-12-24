Малиньяджи объяснил, почему Бивол «не произвёл впечатления» в бою с Артуром

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи прокомментировал выступление обладателя титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и члена рейтинга pound-for-pound россиянина Дмитрия Бивола в поединке с британцем Линдоном Артуром.

Напомним, бойцы сразились в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол победил единогласным судейским решением (120-107, 120-107, 120-107).

«Комментаторам следует сосредоточиться на том факте, что Артур так и не попытался выиграть бой, вместо того, чтобы говорить о том, что Биволу нужно произвести впечатление. Парня, который не пытается выиграть, всегда тяжело остановить досрочно», — написал Малиньяджи в соцсети X (ране Twitter).