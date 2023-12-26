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Наоя Иноуэ: первый полулегкий вес – мой дивизион

Наоя Иноуэ: первый полулегкий вес – мой дивизион
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Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира в первой полулёгкой весовой категории, прокомментировал свою победу над филиппинцем Марлоном Тапалесом.

«Большое спасибо Тапалесу, который принял этот бой. Думаю, первый полулегкий дивизион – это мой вес на данный момент. В 2024 году покажу себя еще лучше», – цитирует спортсмена Boxing News.

Напомним, 26 декабря прошёл грандиозный боксёрский турнир в Токио (Япония). В главном событии вечера японский профессиональный боксёр, чемпион мира в четырёх весовых категориях Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулёгком весе. Отметим, что бой продлился 10 раундов и завершился техническим нокаутом.

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