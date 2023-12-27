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О'Мэлли: Макгрегор зарабатывает так много, что UFC уходит в минус, когда он дерётся

О'Мэлли: Макгрегор зарабатывает так много, что UFC уходит в минус, когда он дерётся
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли высказался по поводу гонораров ирландца Конора Макгрегора.

«Интересно, не зарабатывает ли он столько денег за бой, что это просто не выгодно UFC. Думаю, они теряют деньги, когда он дерется», — приводит слова О'Мэлли MMA News.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора, который не участвовал в соревнованиях с июля 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего на счету Макгрегора в промоушене 14 поединков, в которых он одержал 10 побед.

Отметим, что Шон О'Мэлли проведёт свой следующий поединок 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 в Майами (США). Его соперником станет эквадорец Марлон Вера.

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