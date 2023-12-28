Мокаев: 2023 год был сумасшедшим, моё время скоро настанет!

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев подвёл итоги 2023 года.

«2023 год был сумасшедшим. Но, даже несмотря на тяжёлые травмы, я смог два раза выйти подраться. Я не сливался, делал вес и всегда просил высокорейтинговых соперников.

Хоть я в последних выступлениях и не показал свой максимум, но какая разница? Я всё равно приближаюсь к поясу! Я набил рекорд 5-0 за полтора года в UFC. И мне всего 23. Моё время скоро настанет, иншалла!» — написал Мокаев в социальных сетях.

В последнем поединке, состоявшемся 21 октября на турнире UFC 294, Мокаев встречался с американцем Тимом Эллиоттом. Мухаммад одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт. В общей сложности на счету Мокаева в смешанных единоборствах 11 побед в 11 боях. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: