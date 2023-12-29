«Бойцы не подают в суд на бойцов». Чендлер раскритиковал Ковингтона

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал недавние сообщения соотечественника Колби Ковингтона в свой адрес. Ковингтон ранее заявил, что не считает Чендлера хорошим бойцом.

«Я бы ответил Ковингтону, но боюсь, что ему придётся вызывать скорую помощь и адвоката. У меня достаточно дел. Мне не нужен фиктивный иск о клевете. Бойцы не подают в суд на бойцов за драки», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году американскому бойцу Хорхе Масвидалю было предъявлено обвинение в нападении на Ковингтона в одном из ресторанов Майами. Масвидаля арестовали, а позже выпустили под залог. Потенциально ему грозило лишение свободы на срок до 15 лет. В результате сделки со следствием с бойца сняли обвинения.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: