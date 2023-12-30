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Хендерсон сравнил легенду UFC Джонса с пойманным на допинге Армстронгом

Хендерсон сравнил легенду UFC Джонса с пойманным на допинге Армстронгом
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Завершивший карьеру боец MMA Дэн Хендерсон сравнил чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса с известным велосипедистом Лэнсом Армстронгом, которого уличили в использовании допинга во время его профессиональной карьеры.

«Было бы сложно назвать Джонса лучшим бойцом в истории, я имею в виду, что это всё равно, что позвонить Лэнсу Армстронгу и заняться велоспортом… и у Джона Джонса тоже не раз были положительные тесты (с допинг-теста)», – приводит слова Хендерсона BJ Penn.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. В активе Джона 29 боёв, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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