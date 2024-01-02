Хорхе Масвидаль намекнул на возвращение в бои

Известный американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о планах вернуться в октагон.

«Возобновил карьеру», — написал Масвидаль.

Напомним, в апреле прошлого года Хорхе сообщил о принятом решении завершить профессиональную карьеру. Это случилось после поражения в поединке с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

В общей сложности американец принял участие в 52 боях, в которых одержал 35 побед (16 нокаутом) и потерпел 17 поражений. В настоящий момент Масвидалю 39 лет.

Ранее обладатель титула промоушена BKFC Майк Перри выразил надежду провести поединок с Масвидалем на голых кулаках, признавшись, что испытывает к нему огромное уважение.