Ковингтон — о реванше с Масвидалем: UFC не даст мне любителя, который не моего уровня

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон выразил сомнения в возможности его второго поединка с соотечественником Хорхе Масвидалем, который анонсировал возвращение в октагон.

«Я не думаю, что UFC когда-нибудь ещё раз одобрит проведение такого боя, потому что они видели, как легко я победил его в первом поединке.

Я убедительно побеждал его в каждом раунде, отправлял его в нокдаун. Поэтому не думаю, что UFC когда-либо снова устроит мне такой лёгкий бой. UFC любит проводить престижные бои высокого уровня. Они не захотят дать мне какого-то любителя, который не моего уровня», — рассказал Ковингтон в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Напомним, Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей на турнире UFC 272 в марте 2022 года.